Napoli | il commuovente minuto di silenzio per le vittime del Covid all’ospedale Pellegrini VIDEO

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1– Un momento di riflessione e di preghiera per ricordare gli operatori sanitari che hanno perso la vita lottando in corsia per assistere i pazienti. Anchediè stato osservato undiin memoria dei colleghidella pandemia. La richiesta era arrivata dalla federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ed è stata rivolta a tutti gli iscritti con l’obiettivo di ricordare tutti gli infermieri che hanno perso la vita a causa del. Prima dell’inizio del turno di lavoro, nel nosocomio partenopeo ha regnato ile tutto il personale, a capo chino, ha onorato chi ha combattuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli commuovente

Sport Fanpage

Un'operazione non facile, specie per chi è nato a. Riportare apostrofi, accenti, anastrofi, ...l'orizzonte fino alla vita stessa rende questo libro bellissimo e a tratti perfino. Ma ......ha ricordato con un tweet: "Tante battaglie vinte e tanto cuore. Il calcio saluta Mauro #Bellugi, calciatore della Nazionale che in carriera ha vestito le maglie di Inter, Bologna,...«Papà ha continuato ad assistere i suoi pazienti sino alla fine, con il cellulare cercava di rispondere a tutte le richieste che arrivavano. Non si è mai fermato, non ha mai neanche solo pensato di ti ...Consegnate alle famiglie dall'Ordine dei Medici di Napoli. Scotti: "Dai colleghi che non ce l’anno fatta un lascito importante che abbiamo il ...