Milan | Seedorf | “Complimenti a Ibra Si è preso una bella responsabilità”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Clarence, ex giocatore e allenatore rossonero, è intervenuto live sul profilo Twitch del club per parlare ovviamente del derby di oggi Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #Seedorf: 'Complimenti a #Ibrahimovic. Si è preso una bella responsabilità' - MickBrunetti1 : RT @MilanNewsit: Seedorf: 'Milan da scudetto. Derby? Si vince mantenendo l’equilibrio emozionale' - MilantweetT : RT @RibaltaRossoner: Seedorf a #Milan talk su twitch ?? 'Il derby richiede energie speciali.' ? 'Complimenti a Ibra, si è preso una bella re… - PianetaMilan : .@acmilan, #Seedorf: '#Maldini ambizioso, non parlerà di quarto posto' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - NuovoNando : RT @atmilan1899: #Derby, parla #Seedorf: '#Ibra maturo, fa crescere gli altri. Il #Milan deve ambire al massimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Seedorf

Clarenceha parlato sul canale Twitch dela poche ore dal derby di Milano: le parole dell'ex centrocampista ...Non poteva mancare il parere di un ex del calibro di Clarenceper commentare il derby odierno trae Inter . L'ex centrocampista, parlando a La Gazzetta dello Sport , si è soffermato sulla sfida tra le due milanesi ma anche su un tema molto caldo ...Questo derby è un’occasione per correggere l’immagine che hanno dato in quello di Coppa Italia? E’ quasi giunta l’ora del derby della Madonnina tra Milan e Inter.Impossibile non ricordare Clarence Seedorf uno dei calciatori più forti e talentuosi che abbia calcato i campi di Serie A. L'ex trequartista, ora allenatore svi ...