James Franco ha raggiunto un accordo nella sua causa per molestie (Di domenica 21 febbraio 2021) Le donne che avevano fatto causa a James Franco accusandolo di molestie sessuali hanno accettato un accordo ritirando tutte le accuse. secondo la quale l'attore avrebbe intimidito gli studenti di una scuola di recitazione da lui fondata, mettendo i ragazzi in situazioni imbarazzanti e non conformi ad un ambiente didattico dal punto di vista sessuale. Un rapporto del documento presentato congiuntamente dalle due parti alla Corte Superiore di Los Angeles ha affermato che è stato raggiunto un accordo nella causa collettiva intentata da ex studenti della scuola, Studio 4. Il documento è stato depositato l'11 febbraio, anche se la notizia non era apparsa in nessuna testata giornalistica.

