Il Paradiso delle Signore, trame dal 22 al 26 febbraio: una verità sconvolgente (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Paradiso delle Signore, nel corso della prossima settimana di programmazione, punterà i riflettori sul segreto che Umberto sta nascondendo a Marta e che verrà finalmente alla luce, ossia il fatto che Federico è suo fratello. Le trame dal 22 al 26 febbraio, infatti, rivelano che mentre Cosimo e Gabriella faranno ritorno dal viaggio di nozze e andranno a vivere a Villa Bergamini, Vittorio avrà sempre più timore che il commendatore dica la verità alla ragazza. Nel frattempo, Dora si sentirà inadeguata nel ruolo di capocommessa e Conti dovrà trovare un'altra persona. Dal canto suo, Maria dovrà abbandonare il suo appartamento e cercherà un'altra sistemazione per non rischiare di dover tornare in Sicilia Più tardi, Ludovica riceverà l'ennesimo avvertimento dal Mantovano, mentre ...

