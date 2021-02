Il governo Draghi costruisca un nuovo modello di cittadinanza

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’altro, o meglio, la costruzione verso la diffidenza che si trasforma in paura o peggio ancora in odio fino a sfociare in razzismo è vicenda antica. Appunto, nell’antichità, gli usi e costumi diversi definirono questo altro come barbaro. Tuttavia, a partire dal Medioevo e fino alla fine del XVIII secolo, l’altro, inteso come immigrato, era definito come risorsa o quanto meno come persona da tutelare. Fu la Rivoluzione francese a generare ondate di migrazione di massa verso l’Europa. I cosiddetti «emigranti» chiedevano asilo plasmando una geografia di città di accoglienza e stabilendo luoghi che offrivano «l’asilo della libertà». Nello stesso periodo, nel 1793, la Costituzione Montagnard della Prima Repubblica inserì l’asilo nel suo articolo 120, trasformandolo in un vero e proprio diritto. Come sappiamo, questa generosa legislazione non è durata a lungo. Tuttavia, si tratta della ...