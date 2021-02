Handanovic: “Questa è l’Inter più affamata in cui ho giocato” (Di domenica 21 febbraio 2021) Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV per commentare il successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan: “Il Derby è sempre difficile da pronosticare. Abbiamo avuto tutta la settimana per prepararla e lo abbiamo messo in campo; sapevamo cosa dovevamo fare per vincere la gara. In un Derby nulla va mai liscio, non potevamo aspettarci che il Milan non tirasse mai. Nella ripresa loro hanno senz’altro iniziato meglio, con noi più molli. Ma per fortuna e bravura abbiamo mantenuto il vantaggio in un momento chiave”. Se sia la miglior Inter di cui abbia difeso i pali: “Questa è senz’altro l’Inter più affamata nella quale abbia mai giocato”. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Samir, capitano del, ha parlato ai microfoni di Inter TV per commentare il successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan: “Il Derby è sempre difficile da pronosticare. Abbiamo avuto tutta la settimana per prepararla e lo abbiamo messo in campo; sapevamo cosa dovevamo fare per vincere la gara. In un Derby nulla va mai liscio, non potevamo aspettarci che il Milan non tirasse mai. Nella ripresa loro hanno senz’altro iniziato meglio, con noi più molli. Ma per fortuna e bravura abbiamo mantenuto il vantaggio in un momento chiave”. Se sia la miglior Inter di cui abbia difeso i pali: “è senz’altropiùnella quale abbia mai”. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

