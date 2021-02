Grave lutto per Ronaldinho: è morta la madre del famosissimo calciatore (Di domenica 21 febbraio 2021) Grave lutto per il famosissimo calciatore Ronaldinho: oggi è morta sua madre Miguelina Elois Assis dos Santos, ricoverata in Brasile Moera la madre di Ronaldihno, il famoso calciatore brasiliano (fonte Instagram)Una Grave perdita per uno dei calciatori più famosi di tutti i tempi: Ronaldinho. La donna, Miguelina Eloi Assis dos Santos è morta oggi all’ospedale brasiliano Mae de Deus di Porto Alegre, dove era ricoverata da tempo. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate e per la donna non c’è stato più nulla da fare. Il mondo del calcio si stringe intorno a Ronaldinho e il calciatore toglie tutte le foto della madre sui ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 febbraio 2021)per il: oggi èsuaMiguelina Elois Assis dos Santos, ricoverata in Brasile Moera ladi Ronaldihno, il famosobrasiliano (fonte Instagram)Unaperdita per uno dei calciatori più famosi di tutti i tempi:. La donna, Miguelina Eloi Assis dos Santos èoggi all’ospedale brasiliano Mae de Deus di Porto Alegre, dove era ricoverata da tempo. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate e per la donna non c’è stato più nulla da fare. Il mondo del calcio si stringe intorno ae iltoglie tutte le foto dellasui ...

