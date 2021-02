GF Vip, il crollo di Dayane Mello: "Amo Rosalinda" (Di domenica 21 febbraio 2021) crollo emotivo al GF Vip. Protagonista è Dayane Mello, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo. La modella brasiliana, parlando con Pierpaolo Pretelli, ha rivelato di essere innamorato di Rosalinda Cannavò. GF Vip: il crollo di Dayane Mello Nelle ultime settimane, il rapporto d'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si è incrinato. Mentre la modella brasiliana sta vivendo il terribile lutto per la perdita del fratello Lucas, l'attrice si è abbandonata alla passione con Andrea Zenga. Dayane, nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, ha spiegato che la sua delusione nei confronti dell'amica non è legata alla gelosia, ma ai suoi atteggiamenti. La Mello è rimasta male del fatto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 febbraio 2021)emotivo al GF Vip. Protagonista è, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo. La modella brasiliana, parlando con Pierpaolo Pretelli, ha rivelato di essere innamorato diCannavò. GF Vip: ildiNelle ultime settimane, il rapporto d'amicizia traCannavò si è incrinato. Mentre la modella brasiliana sta vivendo il terribile lutto per la perdita del fratello Lucas, l'attrice si è abbandonata alla passione con Andrea Zenga., nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, ha spiegato che la sua delusione nei confronti dell'amica non è legata alla gelosia, ma ai suoi atteggiamenti. Laè rimasta male del fatto ...

fanpage : Dayane Mello crolla al #GFvip - GossipItalia3 : “Gf Vip”, Dayane Mello crollo psicologico nella notte: «Voglio morire…», interviene Pretelli #gossipitalianews - Simy63957584 : ?????? Povera Day, tra una settimana per lei arriverà il difficile. Mi auguro che non sia così sola come dice e che So… - messias_nika : RT @fanpage: Dayane Mello crolla al #GFvip - Burraaco : Che vergogna questi articoli spazzatura. Stava piangendo per suo fratello morto e non per Rosalinda. #exromello… -