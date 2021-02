Formazioni ufficiali Parma Udinese: le scelte degli allenatori (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Parma Udinese match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Udinese, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021. Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella Giu.; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Llorente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella Giu.; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila.(3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Llorente. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria nel #DerbyMilano, oggi alle 13 torna in campo la Primavera nerazzurra: ecco le for… - sportli26181512 : Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: Cornelius con Karamoh e Mihaila, Pereyra dietro a Llorente: Ecco le formazi… - cmdotcom : #SerieA, #ParmaUdinese LIVE alle 12.30, formazioni ufficiali: ok Kucka, Cornelius sfida Llorente… - infobetting : Parma-Udinese (21 febbraio ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - WiAnselmo : #Palermo-CATANZARO, TORNA SANTANA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI -