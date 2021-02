Dramma della disperazione, Omar si toglie la vita a 41 anni. Lo strazio degli amici (Di domenica 21 febbraio 2021) Un altro suicidio per mancanza di lavoro. Stavolta ad essere travolti dalla tragedia è una famiglia dell’Italia settentrionale, ‘quella in cui si lavora’. Il 41enne Omar Rizzato, come racconta il Mattino di Padova, si è tolto la vita a Cinto Euganeo, provincia padovana, all’interno della sede della sua azienda, la Hubble Eventi. Struggente e allo stesso stesso spiazzante il ricordo del fratello Ermes Rizzato che ha tratteggiato il contesto all’interno del quale Omar non è più riuscito a trovare un appiglio per andare avanti e ha deciso di farla finita.



