Di quando zia Marcella ha compiuto 100 anni

(Di domenica 21 febbraio 2021) Cinque sorelle e tre fratelli, tutti nomi inizianti per emme:, Margherita, Mirella, Marna, Milena, Mario, Marcello, Mauro. Milena è mia mamma,è la primogenita ed è nata il 2 febbraio del 1921. Tanto per farvi capire, il 1921 è l’anno in cui nasce il Partito Comunista d’Italia e il Partito Nazionale Fascista. In alcune zone del mondo è ancora attiva la pandemia di spagnola e Coco Chanel presenta il 5 maggio il suo celebre profumo Chanel No.5, quello che si posava sul corpo di Marilyn Monroe. L’uomo è ancora lontanissimo dal calpestare il suolo lunare, le Torri Gemelle non ci sono, come ai nostri giorni del resto, la Nutella non esiste, e Pippo Baudo non è ancora nato.invece nasce dal corpo di Elvira e dal seme di Cencio. E dato che ho il dono della sintesi arriviamo al 2 febbraio del 2021. Nonostante i miei ...