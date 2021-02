Covid, weekend di assembramenti a Milano, Bologna, Roma e Napoli: vie e piazze chiuse FOTO (Di domenica 21 febbraio 2021) La diffusione delle varianti e l’aumento di casi nel Paese non fermano la folla nelle città italiane durante il weekend. Pienone nel centro di Bologna, con l’Emilia che ritorna in zona arancione. A Napoli transenne sul lungomare. A Roma chiusure in via del Corso, nelle ultime ore folla anche lungo il litorale. assembramenti anche a Rimini e Milano. Ressa fuori da San Siro prima del derby fra Milan e Inter Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 febbraio 2021) La diffusione delle varianti e l’aumento di casi nel Paese non fermano la folla nelle città italiane durante il. Pienone nel centro di, con l’Emilia che ritorna in zona arancione. Atransenne sul lungomare. Achiusure in via del Corso, nelle ultime ore folla anche lungo il litorale.anche a Rimini e. Ressa fuori da San Siro prima del derby fra Milan e Inter

