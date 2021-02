(Di domenica 21 febbraio 2021) L'amarezza per il rigore sbagliato al 94' da Dall'Oglio è ancora intatta nonostante sia passato del tempo. Il mister delperò elogia laper come ha giocato nella ripresail: "Meritavamo i tre punti se consideriamo il rigore fallito e faccio iai miei ragazzi. Laha giocato un grande secondo tempo. Oggi la prestazione è stata gagliarda e abbiamo dominato ilche è una big. Peccato il gol subito senza rischiare nulla nel primo tempo. Moralmente abbiamo vinto ma in classifica aggiungiamo un solo punto".embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/CalcioSpaOfficial/videos/287222879407639" ITA Sport Press.

news_catania : #Raffaele: 'Prestazione gagliarda. Nel s.t. abbiamo dominato' - ItaSportPress : Catania, Raffaele: 'Complimenti alla squadra meritavano la vittoria contro il Bari' - - SportSicilia : #Catania Raffaele: 'Nel primo tempo non riuscivamo a trovare le misure, ma nell'arco dei 90' la vittoria sarebbe st… - MondoCatania : #calciocatania Catania-Bari, le formazioni: Raffaele lancia Russotto dal 1'. - Saelvig : ???? Le formazioni ufficiali di #CataniaBari. Raffaele sceglie #DiPiazza e #Russotto, novità anche per i galletti di… -

Finisce in pareggio, invece, il big match trae Bari . C'è tanto rammarico per i ragazzi di, che sbagliano un rigore con Dall'Oglio nel finale. Bene il Catanzaro , che vince a ...voto 6: Privo di Martinez, Zanchi e Piccolo il tecnico rossazzurro opta per un iniziale 3 -... Ne viene fuori un primo tempo nel quale ilnon riesce mai a rendersi pericoloso, con il ...Il Catania tornato al Massimino, pareggia in casa contro il Bari. Risultato finale di 1-1. Un primo tempo vivace, ben disposte le due squadre, ma va a segno il Bari con Cianci, che chiude i primi quar ...Un punto a testa per Bari e Catania, che si spartiscono la posta in palio nella seconda gara sulla panchina biancorossa di Massimo Carrera. Nella formazione pugliese ancora a segno Cianci, mentre ...