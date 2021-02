Campania, il bollettino Covid: 1.658 positivi, terapie intensive in aumento (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. positivi del giorno: 1.658 (di cui 215 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.328 Sintomatici: 115 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 20.254 (di cui 3.415 antigenici) Totale positivi: 253.116 (di cui 4.081 antigenici) Totale tamponi: 2.794.759 (di cui 81.944 antigenici) Deceduti: 14 (*) Totale deceduti: 4.120 Guariti: 702 Totale guariti: .177.702 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 120 Posti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.658 (di cui 215 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.328 Sintomatici: 115 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 20.254 (di cui 3.415 antigenici) Totale: 253.116 (di cui 4.081 antigenici) Totale tamponi: 2.794.759 (di cui 81.944 antigenici) Deceduti: 14 (*) Totale deceduti: 4.120 Guariti: 702 Totale guariti: .177.702 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 120 Posti ...

