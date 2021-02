VIDEO Ineos rischia di speronare Luna Rossa in partenza! Penalità per entrambe: cosa è successo (Di sabato 20 febbraio 2021) Partenza infuocata nella gara-5 della Finale della Prada Cup. Luna Rossa e Ineos Uk si sono date battaglia in maniera rovente e furibonda in avvio di una regata cruciale per lo sviluppo dell’intero atto conclusivo. L’imbarcazione italiana entra in fase di pre-start con mure a sinistra, i britannici hanno invece le mure a dritta. Lunga fase di marcamento, poi James Spithill e Francesco Bruni hanno uno scatto e riescono a mettere in crisi Ben Ainslie. I due timonieri di Team Prada Pirelli cercano di chiudere la porta al quattro volte Campione Olimpico, il quale decide comunque di entrare di forza alla destra di Luna Rossa. Manovra durissima del britannico, che rischia addirittura di speronare lo scafo italiano! Le due barche sono state vicinissime tra loro e il rischio ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Partenza infuocata nella gara-5 della Finale della Prada Cup.Uk si sono date battaglia in maniera rovente e furibonda in avvio di una regata cruciale per lo sviluppo dell’intero atto conclusivo. L’imbarcazione italiana entra in fase di pre-start con mure a sinistra, i britannici hanno invece le mure a dritta. Lunga fase di marcamento, poi James Spithill e Francesco Bruni hanno uno scatto e riescono a mettere in crisi Ben Ainslie. I due timonieri di Team Prada Pirelli cercano di chiudere la porta al quattro volte Campione Olimpico, il quale decide comunque di entrare di forza alla destra di. Manovra durissima del britannico, cheaddirittura dilo scafo italiano! Le due barche sono state vicinissime tra loro e il rischio ...

