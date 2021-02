infoitsalute : Vaccini, rapporto dell'Iss: «Più che dimezzati i contagi degli operatori sanitari dopo le dosi» - Angelap03192631 : @vonderleyen @MunSecConf @JoeBiden Presidente, oltre il clima, il rapporto con J. Biden per acquistare i vaccini… - infoitsalute : Vaccini, rapporto dell'Iss: «Più che dimezzati i contagi degli operatori sanitari dopo le dosi» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Vaccini, rapporto dell'Iss: «Più che dimezzati i contagi degli operatori sanitari dopo le dosi» - Notiziedi_it : Vaccini, rapporto dell'Iss: «Più che dimezzati i contagi degli operatori sanitari dopo le dosi» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini rapporto

Il Messaggero

I consiglieri Pd hanno detto che ildosi somministrate/popolazione è oggi pari al 4,28%, ... Si comunica su tutto e non sui. Nel Consiglio del 23 febbraio si parli di questo e non del ...Buone notizie sul fronte dei risultati dei. Da quando è iniziata la campagna di vaccinazione è in calo la percentuale di operatori sanitari contagiati dal Covid rispetto al totale. Lo certifica il ' report esteso ' pubblicato dall' ...Ultima ora. Pioli “Vogliamo il derby, Ibra-Lukaku? Scelgo Zlatan” Mercati favorevoli ma consumi ancora in attesa; Liensberger oro in slalom a Cortina, Irene Curtoni 18\^; Calci ...Il governo italiano aveva assicurato una fornitura di dosi che al Titano non hanno ancora visto. Senza attendere il parere dell’EMA, il piccolo Stato ha chiuso un accordo con la Russia. Una mossa obbl ...