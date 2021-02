Vaccini a Cologno | non a Bollate | E' una presa in giro

AnsaLombardia : Vaccini: Lombardia, prima dose domiciliare a un over 80. Anche Bertolaso a Cologno -

Regione ha risposto di no, ma poi ha organizzato la vaccinazione di 500 anziani a domicilio aMonzese, comune amministrato dalla Lega, con tanto di presenza di Bertolaso e grandi annunci sui ......2021 - "Ho chiesto la possibilità di realizzare la campagna vaccinale over 80 dando priorità ai nostri anziani e mi è stato risposto che non è possibile e poi leggo che il mio collega di...Bollate (Milano), 20 febbraio 2021 - "Ho chiesto la possibilità di realizzare la campagna vaccinale over 80 dando priorità ai nostri anziani e mi è stato risposto che non è possibile e poi leggo che i ..."Ho chiesto la possibilità di realizzare la campagna vaccinale over 80 dando priorità ai nostri anziani e mi è stato risposto che non è possibile e poi leggo che il mio collega di Cologno Monzese annu ...