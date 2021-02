Un anno di pandemia, Locatelli: “Investire in sanità significa attutire impatto economico di eventi catastrofici” (Di sabato 20 febbraio 2021) Fa il punto su 12 mesi di pandemia, ricorda la convocazione da parte del ministro Roberto Speranza che ha dato vita al Comitato tecnico scientifico e oltre a ricordare che “Investire in sanità significa garantire che eventi così catastrofici possano essere contenuti, ricorda il giorno più triste: “Il 27 marzo quando abbiamo toccato il picco dei decessi. E poi il 3 aprile, con i letti delle terapie intensive occupati come mai era successo prima”. Invece il momento più bello “il 27 dicembre, giorno del ‘vaccine-day‘”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, sul Corriere della sera sottolinea che il nostro Paese dovrà ricordarsi degli ‘eroi del quotidiano’ che, lontani dai riflettori, sono stati “imprescindibilmente utili”. Spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Fa il punto su 12 mesi di, ricorda la convocazione da parte del ministro Roberto Speranza che ha dato vita al Comitato tecnico scientifico e oltre a ricordare che “ingarantire checosìpossano essere contenuti, ricorda il giorno più triste: “Il 27 marzo quando abbiamo toccato il picco dei decessi. E poi il 3 aprile, con i letti delle terapie intensive occupati come mai era successo prima”. Invece il momento più bello “il 27 dicembre, giorno del ‘vaccine-day‘”. Franco, presidente del Consiglio superiore di, sul Corriere della sera sottolinea che il nostro Paese dovrà ricordarsi degli ‘eroi del quotidiano’ che, lontani dai riflettori, sono stati “imprescindibilmente utili”. Spiega ...

