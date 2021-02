Traffico Roma del 20-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulle percorso Urbano della A24 si circola senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est lavori di manutenzione in programma dalle 7 di questa mattina su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino da panoramica verso Piazzale Clodio rimarrà chiusa fino alle 12 chiusa la fermata metro a di Repubblica per il proseguimento degli interventi alle infrastrutture fino al 21 febbraio si può utilizzare la stazione metro termini oggi e domani domenica 21 febbraio prevista Inoltre la sospensione della metro C per lavori di manutenzione tra le stazioni di pantano e San Giovanni il servizio continua comunque tram autobus ma per maggiori dettagli su questa ed altre notiziepunto luceverde.it ed è tutto ...