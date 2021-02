Si spegne Nereo Rocco – 20 febbraio 1979 – VIDEO (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20 febbraio 1979 si spegne nella sua Trieste Nereo Rocco, storico allenatore del Milan negli Anni ’60 e ’70 Il 20 febbraio 1979 si spegne a Trieste, città in cui è nato nel 1912, Nereo Rocco, storico allenatore che negli Anni ’60 e ’70 ha portato il Milan a vincere tutto, in Italia e nel mondo. Personaggio vulcanico e di straordinario fascino del calcio nostrano, Rocco si avvicina al panorama sportivo nelle vesti di calciatore, militando soprattutto nella Triestina tra il 1930 e il 1937. Degna di menzione è anche la sua esperienza triennale al Napoli fino al 1940. Ma è soprattutto da tecnico che il suo nome diviene noto anche all’estero, grazie ai numerosi titoli conquistati. Gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20sinella sua Trieste, storico allenatore del Milan negli Anni ’60 e ’70 Il 20sia Trieste, città in cui è nato nel 1912,, storico allenatore che negli Anni ’60 e ’70 ha portato il Milan a vincere tutto, in Italia e nel mondo. Personaggio vulcanico e di straordinario fascino del calcio nostrano,si avvicina al panorama sportivo nelle vesti di calciatore, militando soprattutto nella Triestina tra il 1930 e il 1937. Degna di menzione è anche la sua esperienza triennale al Napoli fino al 1940. Ma è soprattutto da tecnico che il suo nome diviene noto anche all’estero, grazie ai numerosi titoli conquistati. Gli ...

