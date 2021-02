Puglia: da oggi vaccini per gli operatori scolastici, influiscono sull’ordinanza Si comincia da Bari, Foggia, Lecce e Taranto (Di sabato 20 febbraio 2021) Asl di Bari, Lecce e Taranto fanno partire questa fase della campagna vaccinale oggi. Fra domani e lunedì le altre. A Bari si comincia con duecento operatori di scuola dell’infanzia, a Foggia con operatori della scuola d’infanzia “Luigi Sturzo”. A Taranto scelto il palaRicciardi per le somministrazioni con inizio alle 9,30. In queste ore l’ordinanza del presidente della Regione Puglia. Sarà in vigore da lunedì e, come ha detto ieri Michele Emiliano, fin quando non saranno vaccinati tutti gli operatori scolastici, sarà didattica a distanza. Si prospettano due settimane così, con le eccezioni dei laboratori e degli alunni con bisogni educativi ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Asl difanno partire questa fase della campagna vaccinale. Fra domani e lunedì le altre. Asicon duecentodi scuola dell’infanzia, a Fa condella scuola d’infanzia “Luigi Sturzo”. Ascelto il palaRicciardi per le somministrazioni con inizio alle 9,30. In queste ore l’ordinanza del presidente della Regione. Sarà in vigore da lunedì e, come ha detto ieri Michele Emiliano, fin quando non saranno vaccinati tutti gli, sarà didattica a distanza. Si prospettano due settimane così, con le eccezioni dei laboratori e degli alunni con bisogni educativi ...

