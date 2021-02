Palermo, denunciati 145 condannati per mafia che prendevano il reddito di cittadinanza. Dal 2019 percepiti illecitamente 1,2 milioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Pur non avendone diritto, 145 condannati per mafia hanno percepito il redditto di cittadinanza. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno quantificato in 1,2 milioni la somma percepita indebitamente dal 2019. Tra gli indagati, con l’accusa di dichiarazioni mendaci e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ci sono appartenenti alle famiglie mafiose della Kalsa, Resuttana, Passo di Rigano, Partinico e Carini. Nonché affiliati ai clan degli Inzerillo e dei Lo Piccolo. Tra quanti hanno nascosto le condanne per percepire il sussidio figura Antonino Lauricella, boss della Kalsa detto “U Scintilluni”, che ha ricevuto un sussidio di oltre 7mila euro. Ma anche Maria Vitale, figlia del capomafia di Partinico, Leonardo. La donna era la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Pur non avendone diritto, 145perhanno percepito il redditto di. I finanzieri del comando provinciale dihanno quantificato in 1,2la somma percepita indebitamente dal. Tra gli indagati, con l’accusa di dichiarazioni mendaci e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ci sono appartenenti alle famiglie mafiose della Kalsa, Resuttana, Passo di Rigano, Partinico e Carini. Nonché affiliati ai clan degli Inzerillo e dei Lo Piccolo. Tra quanti hanno nascosto le condanne per percepire il sussidio figura Antonino Lauricella, boss della Kalsa detto “U Scintilluni”, che ha ricevuto un sussidio di oltre 7mila euro. Ma anche Maria Vitale, figlia del capodi Partinico, Leonardo. La donna era la ...

2Disastro : RT @POPOLOdiTWlTTER: Scandalo a Palermo: 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. Sussidio revocato e denunciati (V… - fattoquotidiano : Palermo, denunciati 145 condannati per mafia che prendevano il reddito di cittadinanza. Dal 2019 percepiti illecita… - clikservernet : Palermo, denunciati 145 condannati per mafia che prendevano il reddito di cittadinanza. Dal 2019 percepiti illecita… - Noovyis : (Palermo, denunciati 145 condannati per mafia che prendevano il reddito di cittadinanza. Dal 2019 percepiti illecit… - bisagnino : Scandalo a Palermo: 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. Sussidio revocato e denunciati… -