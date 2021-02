Overwatch 2 | il nuovo eroe Sojourn si mostra in azione nell' ultimo dietro-le-quinte di Blizzard

(Di sabato 20 febbraio 2021) Durante la BlizConline 2021, gli sviluppatori dihanno rivelato diversi dettagli (pochi, a dire il vero) su2, sul design dei vecchi eroi e, cosa più importante, su, ilche verrà introdotto in questo sequel. Eravamo già al corrente dell'esistenza di questa eroina,ta per la prima volta durante il reveal di2 lo scorso anno: ora è arrivato il turno di scoprire qualcosa in più su di lei. Possiamo ammirareinnel video di presentdi2 (andate al minuto 11:00), dove vieneta insieme alla sua arma, una railgun. Leggi altro...

Diablo IV e non arriveranno nel 2021 NEWS. Scritto da Eirik Hyldbakk Furu 5 Febbraio 2021 alle 10:55 È quanto emerge da una recente riunione. Diablo IV: scopriamo il open world. Un leak di 2 è emerso online prima della BlizzCon 2021, e la fuga di notizie arriva da un importante e rispettabile leaker di. Blizzard ha già confermato che il tanto atteso... Gli sviluppatori di Blizzard hanno mostrato, molto brevemente, il nuovo eroe Sojourn in azione, equipaggiata di una letale railgun. Per esempio gli sviluppatori hanno detto che 2 nuove mappe di Overwatch 2 saranno ispirate agli edifici e le atmosfere di Roma e New York.