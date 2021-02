Osaka vince Australian Open, battuta Brady in finale (Di sabato 20 febbraio 2021) La giapponese Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open femminili. La tennista nipponica, numero 3 del mondo, dopo aver superato Serena Williams in semifinale, ha battuto senza troppe difficoltà in finale l’altra statunitense Jennifer Brady, n.24 del ranking e 22 del seeding, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 17 minuti. Per la campionessa nippo-americana è il quarto titolo Slam su quattro finali, due Us Open (2018 e 2020) e due Australian Open (2019 e 2021). Grazie a questo successo la Osaka salirà al numero due del mondo scavalcando Simona Halep. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 20 febbraio 2021) La giapponese Naomiha vinto glifemminili. La tennista nipponica, numero 3 del mondo, dopo aver superato Serena Williams in semi, ha battuto senza troppe difficoltà inl’altra statunitense Jennifer, n.24 del ranking e 22 del seeding, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 17 minuti. Per la campionessa nippo-americana è il quarto titolo Slam su quattro finali, due Us(2018 e 2020) e due(2019 e 2021). Grazie a questo successo lasalirà al numero due del mondo scavalcando Simona Halep. Funweek.

