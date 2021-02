Nuovo adattamento per Stephen King,”L’uomo in fuga” di Edgar Wright (Di sabato 20 febbraio 2021) Il romanzo L’uomo in fuga di Stephen King sarà portato al grande schermo da Edgar Wright, autore di film celebri come Baby Driver (2017), Scott Pilgrim vs the World e L’alba dei morti dementi. Insieme allo sceneggiatore Micheal Bacall (Scott Pilgrim vs the World) dovrà realizzare uno script più fedele al romanzo rispetto al precedente adattamento del 1987, il film L’implacabile con Arnold Schwarzenegger. Il romanzo è ambientato in un futuro post apocalittico, dominato da caos, povertà e dalla presenza di folli reality show, che costituiscono per molti l’unico mezzo di sopravvivenza. Il protagonista è Ben Richards, un uomo che decide di partecipare ad uno di questi show, chiamato appunto “L’uomo in fuga”. Si tratta di un reality dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Il romanzoindisarà portato al grande schermo da, autore di film celebri come Baby Driver (2017), Scott Pilgrim vs the World e L’alba dei morti dementi. Insieme allo sceneggiatore Micheal Bacall (Scott Pilgrim vs the World) dovrà realizzare uno script più fedele al romanzo rispetto al precedentedel 1987, il film L’implacabile con Arnold Schwarzenegger. Il romanzo è ambientato in un futuro post apocalittico, dominato da caos, povertà e dalla presenza di folli reality show, che costituiscono per molti l’unico mezzo di sopravvivenza. Il protagonista è Ben Richards, un uomo che decide di partecipare ad uno di questi show, chiamato appunto “in”. Si tratta di un reality dai ...

annachiara234 : RT @diaridicinema: #PaulMescal fotografato da Christian Tierney per The Hollywood Reporter. L'attore, diventato famoso per la sua interpret… - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: #PaulMescal fotografato da Christian Tierney per The Hollywood Reporter. L'attore, diventato famoso per la sua interpret… - diaridicinema : #PaulMescal fotografato da Christian Tierney per The Hollywood Reporter. L'attore, diventato famoso per la sua inte… - Ash71Pietro : L’uomo in fuga: Edgar Wright sviluppa un nuovo adattamento del racconto di Stephen King - cineblogit : L’uomo in fuga: Edgar Wright sviluppa un nuovo adattamento dal racconto di Stephen King -