Muore a 71 anni Mauro Bellugi, ex calciatore costretto a subire l’amputazione di entrambe le gambe causa Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo il dramma legato al Covid – che gli è costato l’amputazione di entrambe le gambe per alcune complicazioni legate a problemi di salute precedenti – Mauro Bellugi è morto questa mattina all’ospedale milanese di Niguarda in seguito a un’infezione. Aveva compiuto 71 anni lo scorso 7 febbraio. A dare la triste notizia la famiglia del calciatore. Ricoverato per Covid il 4 novembre dell’anno scorso dopo essere risultato positivo al coronavirus, aveva dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe: il 13 novembre la prima, il 20 la seconda. Nonostante la drammatica vicenda, Bellugi aveva reagito e con spirito aveva dichiarato – in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo il dramma legato al– che gli è costatodileper alcune complicazioni legate a problemi di salute precedenti –è morto questa mattina all’ospedale milanese di Niguarda in seguito a un’infezione. Aveva compiuto 71lo scorso 7 febbraio. A dare la triste notizia la famiglia del. Ricoverato peril 4 novembre dell’anno scorso dopo essere risultato positivo al coronavirus, aveva dovutodile: il 13 novembre la prima, il 20 la seconda. Nonostante la drammatica vicenda,aveva reagito e con spirito aveva dichiarato – in ...

