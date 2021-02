Morto Luigi Albertelli | paroliere di Ufo Robot e centinaia di successi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto nel mondo della musica,, ilche ha fatto cantare intere generazioni di ragazzi. Sono sue le parole dicome Ufoe Daitarn III. C’è un’intera generazione che piange la scomparsa diall’età di 86 anni in Provincia di Alessandria. A molti, siamo certi, il nome dirà poco o nulla, ma basta citare due o tre capolavori per dare un senso al tutto: Goldrake Ufo, Daitarn III., ilche ha fatto sognare e cantare intere generazioniè l’uomo geniale che ha scritto i testi delle sigle dei ...

Albertelli (photo by radiogold.it)Albertelli si è spento nella giornata di ieri a Tortona, suo paese di nascita. Era stato autore di centinaia di canzoni della musica italiana.