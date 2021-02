Morto Luigi Albertelli | il paroliere tortorese si è spento a 86 anni

Leggi su ck12

(Di sabato 20 febbraio 2021) Si èa 86, autore edella musica italiana, aveva scritto successi per Mina, Iva Zanicchi e Michele Zarrillo, dedicandosi dal 1969 alla musica e alle parole.(photo by radiogold.it)si ènella giornata di ieri a Tortona, suo paese di nascita. Era stato autore di centinaia di canzoni della musica italiana. Collaborando con numerosi artisti importanti del panorama italiano. Una carriera contornata dai successi, tra cui anche la vittoria del Festival di Sanremo come autore. Aveva persino ideato il programma televisivo Pentathlon e Telemike condotto da Mike Bongiorno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Biden cambia volto ...