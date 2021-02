Milan-Inter, lo striscione della Curva Sud a Milanello (FOTO) (Di sabato 20 febbraio 2021) Milan-Inter, derby in programma domani a San Siro, si avvicina: ecco la FOTO dello striscione esposto dalla Curva Sud a Milanello Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 febbraio 2021), derby in programma domani a San Siro, si avvicina: ecco ladelloesposto dallaSud aello Pianeta

Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - PietroSincich : Milan Studio nato da tre minuti e già ridicolizza Inter Media House #supremacy - SabinoCiriello3 : @cmdotcom L'Inter quest'anno ha una fortuna incredibile non ha mai avuto infortuni pesanti come li ha avuti in Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter Milan, tegola Mandzukic: problema muscolare e niente derby Il Milan perde altri pezzi in vista del derby: Mario Mandzukic non sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per la sfida con l'Inter prevista domenica pomeriggio per la 23giornata. Secondo quanto si ...

Capello gioca il derby di Milano: 'Ibrahimovic farà grande partite. Nell'Inter starei attento a...' C'è tanta attesa per il derby di Milano di domenica pomeriggio. Inter e Milan si affrontano per la vetta della classifica e anche Fabio Capello , intervistato da calciomercato.com , ha voluto dire la sua sulla bellissima stracittadina. Capello gioca il derby di ...

Milan-Inter, Inzaghi: "Finalmente un derby da scudetto, spero vincano i rossoneri" Sky Sport Milan, Pioli perde anche Mandzukic per la sfida contro l'Inter Milan, che sfortuna: si ferma anche Mandzukic! Il tecnico dei rossoneri, che in questa settimana si gioca una fetta di scudetto e la permanenza in Europa League, perde così un'ar ...

Inzaghi a Sky: “Nel derby tiferò per il Milan, non posso rinnegare il mio passato” Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato a Sky del derby di Milano di domenica: “ Una sfida scudetto che non si vedeva da tempo, entrambe le squadre ci arrivano bene, anche se l’Inter ha il ...

