Mandzukic salta Milan - Inter | infortunio muscolare

(Di sabato 20 febbraio 2021)O - Brutte notizie in casaalla vigilia del derby contro l'. Dopo Bennacer, ai box per la ricaduta dell'al bicipite femorale patita in settimana contro la Stella Rossa in ...

tuttoatalanta : Milan, tegola Mandzukic: infortunio per il croato che salta il derby - ManuFilippone95 : RT @86_longo: #Mandzukic salta il derby: problema muscolare per l'attaccante croato - Notiziedi_it : Milan, tegola Pioli: defezione dell’ultima ora, Mandzukic salta il derby con l’Inter - calciotoday_it : ??Tegola #Milan, Mario #Mandzukic salta il #DerbyMilano ??Le sue condizioni #MilanInter #SerieA - themastermain : RT @86_longo: #Mandzukic salta il derby: problema muscolare per l'attaccante croato -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic salta

Dopo Bennacer, ai box per la ricaduta dell'infortunio al bicipite femorale patita in settimana contro la Stella Rossa in Europa League, Pioli perde anche. L'attaccante croato ha accusato ..., che ha finora racimolato 75 in quattro spezzoni di campionato contro Atalanta, Bologna, Crotone e Spezia e che è ancora alla caccia del primo gol in rossonero, aveva dovuto saltare anche ...Se non riuscisse a recuperare in settimana, sarebbe costretto a saltare l’impegno successivo del Milan in campionato, contro la Roma domenica prossima all’Olimpico Nelle prossime ore gli esami strumen ...Problemi muscolari per lui che non gli permetteranno di essere convocabile per il big match tra le due rivali: Stefano Pioli dovrà fare a meno di lui LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, bomber di luss ...