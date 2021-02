Kim Kardashian e Kanye West, è divorzio: "Lei ne ha avuto abbastanza" (Di sabato 20 febbraio 2021) Kim Kardashian e Kanye West hanno entrambi chiesto il divorzio e, secondo una fonte che lavora in tribunale, i due avrebbero già consegnato le pratiche: questo è il terzo divorzio della Kardashian. Kim Kardashian ha chiesto il divorzio a Kanye West dopo quasi sette anni di matrimonio: a quanto pare lei sarebbe troppo presa dal suo obiettivo di diventare avvocato e il rapper, invece, sarebbe esausto dallo stile di vita della famiglia Kardashian. Una fonte del tribunale ha confermato a Variety che le pratiche del divorzio di Kim Kardashian e Kanye West sarebbero persino già state archiviate. Altre fonti dirette avrebbero dichiarato a TMZ ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021) Kimhanno entrambi chiesto ile, secondo una fonte che lavora in tribunale, i due avrebbero già consegnato le pratiche: questo è il terzodella. Kimha chiesto ildopo quasi sette anni di matrimonio: a quanto pare lei sarebbe troppo presa dal suo obiettivo di diventare avvocato e il rapper, invece, sarebbe esausto dallo stile di vita della famiglia. Una fonte del tribunale ha confermato a Variety che le pratiche deldi Kimsarebbero persino già state archiviate. Altre fonti dirette avrebbero dichiarato a TMZ ...

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kim Kardashian e Kanye West: a lei la custodia dei quattro figli Nonostante i fan siano letteralmente distrutti per questa notizia, tanto da sperare che non fosse vera, Kim Kardashian e Kanye West stanno ufficialmente divorziando . La coppia non ha resistito alla crisi del settimo anno e ha deciso che era arrivato il momento di separarsi. La custodia dei quattro ...

