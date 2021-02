Joe Bastianich, grave lutto per il conduttore (Di sabato 20 febbraio 2021) L'annuncio arriva su Instagram da parte dello chef newyorkese. Non può fare a meno di sottolineare che è morta proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati: "Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell'amore". Erminia Matticchio aveva avuto un malore al cuore lo scorso 8 febbraio e da allora non si è più ripresa: "Ho deciso di condividere con voi questa triste notizia perché l'avete conosciuta anche voi attraverso i miei social", spiega. "Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità", racconta Bastianich che su Instagram condivide alcuni teneri scatti in ricordo della donna. lutto per giudice di Italia's Got talent Joe Bastianich. È morta la nonna Erminia Matticchio, lo scorso 14 febbraio, che da poco aveva compito 100 anni. Lei e la sua famiglia avevano festeggiato il centenario della ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) L'annuncio arriva su Instagram da parte dello chef newyorkese. Non può fare a meno di sottolineare che è morta proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati: "Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell'amore". Erminia Matticchio aveva avuto un malore al cuore lo scorso 8 febbraio e da allora non si è più ripresa: "Ho deciso di condividere con voi questa triste notizia perché l'avete conosciuta anche voi attraverso i miei social", spiega. "Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità", raccontache su Instagram condivide alcuni teneri scatti in ricordo della donna.per giudice di Italia's Got talent Joe. È morta la nonna Erminia Matticchio, lo scorso 14 febbraio, che da poco aveva compito 100 anni. Lei e la sua famiglia avevano festeggiato il centenario della ...

