Inzaghi fa 100 vittorie in Serie A: battuti mostri sacri come Ancelotti e Allegri (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella sfida odierna, Simone Inzaghi ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A in sole 182 gare: battuti mostri sacri come Ancelotti e Allegri Nel match contro la Sampdoria, Simone Inzaghi ha ottenuto la sua vittoria numero 100 in Serie A. In 182 partite nel massimo campionato, tutte con la Lazio, il tecnico ne ha vinte 100, pareggiate 34 e perse 48, per una media punti di 1.83. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Soltanto tre allenatori, nell’era dei 3 punti, ci hanno messo meno a raggiungere la tripla cifra: si tratta di Antonio Conte (con 145), Maurizio Sarri (con 169) e Fabio Capello (con 180). battuti storici allenatori come Ancelotti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella sfida odierna, Simoneha raggiunto le 100inA in sole 182 gare:Nel match contro la Sampdoria, Simoneha ottenuto la sua vittoria numero 100 inA. In 182 partite nel massimo campionato, tutte con la Lazio, il tecnico ne ha vinte 100, pareggiate 34 e perse 48, per una media punti di 1.83. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Soltanto tre allenatori, nell’era dei 3 punti, ci hanno messo meno a raggiungere la tripla cifra: si tratta di Antonio Conte (con 145), Maurizio Sarri (con 169) e Fabio Capello (con 180).storici allenatori...

OptaPaolo : 100 - Simone #Inzaghi ha ottenuto la sua 100ª vittoria da allenatore in Serie A: dal suo esordio nella competizione… - SkySport : Simone Inzaghi fa 100 vittorie in Serie A: è il quarto più veloce di sempre a raggiungerle - tifosidownunder : RT @LazioStats: Top 5 fastest managers to reach 100 wins in @SerieA: ???? Antonio Conte (145 matches) ???? Maurizio Sarri (169) ???? Fabio Capel… - Leonard66599427 : RT @MarcoTarantin_o: Quante vittorie in A per Simone? 100. Dall'aprile 2016 chi ne ha fatte di più in Serie A? N E S S U N O Legatelo a… - PakiRispoli : RT @SkySport: Simone Inzaghi fa 100 vittorie in Serie A: è il quarto più veloce di sempre a raggiungerle -