Ho provato un freddo mai avuto prima | racconta il sindaco di Codogno

AGI - La "prima immagine" è lo schermo del cellulare. È mezzanotte e venti minuti del 21 febbraio 2020. Francesco Passerini, sindaco di Codogno e anche presidente della Provincia di Lodi, 35 anni, mangia un panino e beve una birra in un bar assieme a un consigliere comunale dopo una lunga seduta in Municipio. Sul display il nome del prefetto, Marcello Cardona. "Ho pensato che fosse successo qualcosa sul sito del Frecciarossa deragliato a Lodi pochi giorni prima, che era sorvegliato dopo l'incidente. "Francesco, ti chiamo per dirti che il primo caso di coronavirus in Italia è a Codogno". Respiro interrotto, poi la risposta con una domanda: "Ma davvero?". "No, uno scherzo non poteva essere – ricorda Passerini - chi mi parlava era il prefetto. Però mi ripetevo che non era possibile: le zone a rischio ...

