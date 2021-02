Giani vuole produrre vaccini in Toscana. "Lombardia gialla e noi arancioni: servono criteri più trasparenti" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il presidente della Regione Eugenio Giani chiede criteri più equi nello stabilire le fasce di colore. "La situazione è preoccupante, ma i nostri dati sono sotto controllo". E annuncia: i soldi dell'Ue destinati alla regione saranno usati per la produzione di vaccini. Risultati incoraggianti da uno studio toscano sugli anticorpi nei vaccinati Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 20 febbraio 2021) Il presidente della Regione Eugeniochiedepiù equi nello stabilire le fasce di colore. "La situazione è preoccupante, ma i nostri dati sono sotto controllo". E annuncia: i soldi dell'Ue destinati alla regione saranno usati per la produzione di. Risultati incoraggianti da uno studio toscano sugli anticorpi nei vaccinati

