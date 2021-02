"Era la linea del governo" I ministri difendono Salvini

(Di sabato 20 febbraio 2021) Per il momento io leggo il libro e rabbrividisco'. A fargli eco la Bongiorno: 'Noi siamo interessati ad approfondire e non vorrei che calasse il velo su quei fatti, ma ci saranno altre sedi per farlo,...

LegaSalvini : #GREGORETTI, DIFESA #SALVINI SODDISFATTA. L'AVVOCATO #BONGIORNO: 'DIMOSTRATO CHE C'ERA UNA LINEA DI GOVERNO' - LegaSalvini : #GREGORETTI, #SALVINI: 'LAMORGESE E DI MAIO CONFERMANO CHE C'ERA LINEA CONDIVISA DEL GOVERNO' - CarloCalenda : Nulla di sorprendente nella nascita di un intergruppo M5S-PD-LeU. È una strada scelta consapevolmente da molto temp… - EvasoreHonesto : @Misurelli77 ma va? ti faccio notare, che il m5s ha massacrato , ad esempio, la regolamenatzione dei migranti agric… - aldo_rovi : RT @LaVeritaWeb: All'udienza di Catania il ministro dell'Interno confessa che nei confronti delle Ong s'è comportata proprio come il predec… -

Ultime Notizie dalla rete : Era linea

La Bongiorno ha tenuto a dire che il messaggio che è passato dalle testimonianzeche 'c'unadi governo condivisa che prevedeva che prima venissero redistribuiti i migranti e poi si ...... nell'anno della storica promozione in Serie A, in cui il gol di Marco Brancastato pareggiato ... Per i gialloblù dovremmo vedere il 4 - 4 - 2 con Semper tra i pali; davanti a luia quattro ...Le vaccinazioni, facendo un calcolo a partire dal ritmo di persone vaccinate in queste prime settimane, dovrebbero andare avanti per almeno altre quattro settimane. E a quel punto – orientativamente p ...Tuttavia, sono anche in diminuzione – seppur lieve – i clienti che possiedono una linea mobile cellulare Vodafone: infatti, se si confronta il 2020 con l’anno precedente, i clienti che si sono allonta ...