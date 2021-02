Draghi e il 5G Da Giorgetti a Colao | chi avrà l’ultima parola

Leggi su formiche

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tra i primi banchi di prova internazionali del governoc’è la partita per la rete 5G. È bastato un mese in carica al presidente americano Joe Biden e al suo team per scansare qualsiasi dubbio. La sicurezza della rete di ultima generazione degli alleati è una priorità assoluta. Dove per sicurezza si intende “messa al sicuro” dalle aziende cinesi accusate di spionaggio da parte del governo e le agenzie di intelligence Usa, su tutte Huawei e Zte. Lo stato dell’arte In Italia il giuramento del nuovo esecutivo coincide con il passaggio dalla fase sperimentale a quella dell’implementazione (ad esempio Tim e Vodafone, spiega un report di I-Com, hanno già siglato un accordo per coprire altre 100 città italiane entro il 2021). Le frequenze radio sono state assegnate con largo anticipo, con un’asta record nel settembre del 2018 che ha fruttato alle casse dello Stato ben ...