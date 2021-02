Cagliari, Semplici chiama i sardi: “Sono pronto anche a subentrare. Ho voglia di tornare in panchina” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Cagliari si prepara ad uno scossone, è pronto infatti l'esonero di mister Eusebio Di Francesco, che potrebbe salutare la Sardegna conseguentemente al diciannovesimo posto occupato dai sardi in classifica. Chi potrebbe sostituirlo è l'ex allenatore della Spal Leonardo Semplici, che ha parlato a Radio Crc: "La voglia di tornare in panchina è tanta. Mi farò trovare pronto quando arriverà una chiamata. Mi sto aggiornando, guardo tante partite, anche di calcio straniero. Ho voglia di tornare in pista. Voglio farmi trovare pronto per rientrare, anche se dovesse capitare a stagione in corso". Le parole di Semplici sembrano quindi essere ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilsi prepara ad uno scossone, èinfatti l'esonero di mister Eusebio Di Francesco, che potrebbe salutare la Sardegna conseguentemente al diciannovesimo posto occupato daiin classifica. Chi potrebbe sostituirlo è l'ex allenatore della Spal Leonardo, che ha parlato a Radio Crc: "Ladiinè tanta. Mi farò trovarequando arriverà unata. Mi sto aggiornando, guardo tante partite,di calcio straniero. Hodiin pista. Voglio farmi trovareper rientrare,se dovesse capitare a stagione in corso". Le parole disembrano quindi essere ...

