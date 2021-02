Asma e Covid-19: un nuovo studio (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Asma potrebbe non aumentare il rischio di malattie gravi o morte per Covid-19, suggerisce un nuovo studio. La revisione degli studi su 587.000 persone ha mostrato che le persone con Asma avevano un rischio inferiore del 14% di contrarre il Covid-19 e avevano una probabilità significativamente inferiore di essere ricoverate in ospedale con il virus. “Anche se abbiamo dimostrato che le persone con Asma non sembrano avere un rischio più elevato di infezione da Covid-19 rispetto a quelle senza Asma e hanno risultati simili, abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per capire meglio come il virus colpisce le persone con Asma”, ha detto l’autore Anthony Sunjaya dell’Università del New South Wales in Australia. Per lo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 febbraio 2021) L’potrebbe non aumentare il rischio di malattie gravi o morte per-19, suggerisce un. La revisione degli studi su 587.000 persone ha mostrato che le persone conavevano un rischio inferiore del 14% di contrarre il-19 e avevano una probabilità significativamente inferiore di essere ricoverate in ospedale con il virus. “Anche se abbiamo dimostrato che le persone connon sembrano avere un rischio più elevato di infezione da-19 rispetto a quelle senzae hanno risultati simili, abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per capire meglio come il virus colpisce le persone con”, ha detto l’autore Anthony Sunjaya dell’Università del New South Wales in Australia. Per lo ...

