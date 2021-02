Zidane su Haaland e Mbappé | “Mi diverte vederli giocare Chi preferisco? Non lo dico”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Zinedine, tecnico del Real Madrid, è andato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro il Valladolid. L’allenatore francese ha risposto così alle domande su, giovani che nelle gare di Champions League dei giorni scorsi hanno dimostrato ancora una volta di essere i nomi più caldi per i prossimi anni: “Mi piace guardare tutte le partite, specialmente quando quei due sono in campo. Mi diverto molto perchè fanno vedere cose belle. Chidei due? Non lo, ognuno ha le sue idee. L’importante è che la gente si appassioni a questo sport grazie alle gesta di due giovani così forti”.Queste le parole diriportate da Cadenaser.com. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Haaland

Calcio News 24

Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid: queste le parole del tecnico del ...Numeri pazzeschi, che diventano quasi incredibili quando si parla di Champions League:è ...18 gol in 13 presenze in Champions e ha già segnato nella competizione più di campioni come, ...Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid: queste le parole del tecnico del Real ...Il collega Bucchioni su TMW: " La sconfitta della Juventus contro il Porto è sicuramente inattesa per come è arrivata, per l’incapacità di far gioco e ...