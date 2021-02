Tremendo schianto frontale | quattro feriti | per due di loro serve l' eliambulanza

ilCittadinoLodi : VIDEO Tremendo schianto sulla 235 -

Ultime Notizie dalla rete : Tremendo schianto

Corriere Adriatico

MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata : quattro persone sono rimaste ferite e per due di loro è stato necessario l'intervento dell' eliambulanza per il ricovero urgente all'ospedale ......testimone ha raccontato di aver sentito il rumore di un motore che perdeva giri e poi uno. ... Il risultato è stato unimpatto al suolo che non ha lasciato scampo ai due occupanti dell'...MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata: quattro persone sono rimaste ferite e per due di loro è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il ...Gela. L’accusa di omicidio colposo è stata confermata dai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, così come la condanna ad un anno e quattro mesi di ...