Theo Hernandez carica il Milan | “Derby? Il più importante e non abbiamo paura”

C'è anche lo zampino di Theo Hernandez nel match di Europa League del Milan contro la Stella Rossa. 2-2 l'esito della partita con l'esterno rossonero in gol dal dischetto. Il Diavolo ha scelto di non rispiarmiare alcuni dei suoi migliori calciatori, come appunto il terzino mancino, nonostante l'imminente Derby di campionato contro l'Inter. Parlando a DAZN, il francese ha commentato proprio il momento dei suoi in vista del big match di Serie A. Theo Hernandez: "Nessuna paura dell'Inter" "Questo Derby sarà più importante degli altri per via della posizione di classifica delle due squadre, sono convinto che ..."

