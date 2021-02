Tg Lazio | edizione del 19 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) "L'indice di trasmissione RT del Lazio è a 0.95, tecnicamente i dati sono da zona gialla". Lo ha detto l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, anticipando di poche ore la decisione del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. "Le varianti circolano anche da noi, ma meno che in altre regioni" ha spiegato D'Amato, che ha poi sottolineato come il Lazio sia la prima regione per numero di vaccinati over 80: oltre 63mila. Intanto l'Istituto Spallanzani ha condotto uno studio sul vaccino russo Sputnik confermandone la validità. "Vogliamo avere vaccini sicuri e disponibili in grandi quantitativi" ha sottolineato D'Amato.