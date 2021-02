Sassuolo-Bologna, De Zerbi: “Siamo tra le prime 8, non è scontato. Boga e Bourabia out” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Guardiamo la situazione con oggettività, ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d’Italia, ora è diventato consolidato l’ottavo posto, sembra tutto scontato, ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall’anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che non è tutto normale e che quando perdiamo, subiamo delle critiche. Se vuoi stare in questo ambiente, devi abituarti a far scivolare tutte le critiche e la non considerazione di quello che stai facendo. Noi non abbiamo tempo per le polemiche, dobbiamo solo pensare alla partita di domani cercando di vincere un’altra gara“. Queste sono le parole d’apertura di Roberto De Zerbi, intervistato dai canali ufficiali del Sassuolo, esternate al fine di presentare Sassuolo-Bologna. La sfida ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Guardiamo la situazione con oggettività, ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d’Italia, ora è diventato consolidato l’ottavo posto, sembra tutto, ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall’anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che non è tutto normale e che quando perdiamo, subiamo delle critiche. Se vuoi stare in questo ambiente, devi abituarti a far scivolare tutte le critiche e la non considerazione di quello che stai facendo. Noi non abbiamo tempo per le polemiche, dobbiamo solo pensare alla partita di domani cercando di vincere un’altra gara“. Queste sono le parole d’apertura di Roberto De, intervistato dai canali ufficiali del, esternate al fine di presentare. La sfida ...

