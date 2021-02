Sanremo, Fedez-Michielin ancora a rischio: cosa è successo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si placa la scia di polemiche dopo il “caso Fedez” riguardante il prossimo Sanremo. Il rapper aveva postato qualche secondo della sua canzone sui social, Sanremo l’ha “perdonato” ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si placa la scia di polemiche dopo il “caso” riguardante il prossimo. Il rapper aveva postato qualche secondo della sua canzone sui social,l’ha “perdonato” ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Fedez : @caffeefotocopie Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! ?????? (per Sanremo sare… - zazoomblog : Sanremo Michielin e Fedez raccontano “Chiamami per nome” - #Sanremo #Michielin #Fedez #raccontano - Momi2510 : @tommizeta_ - non credo particolarmente. Dipende anche da eventuale presenza di Tommy - Francesca (e quindi Fedez),… - bailakiz : @zorpiners @tommizeta_ Weeee x Sanremo è stata fatta una promessa a Fedez. ???????? Non ve lo dimenticare. - simacheansia : Leone pronto per vestire Fedez a Sanremo 2021 -