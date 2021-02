Residenti in strada per ripulire la piazza: la riqualificazione di Pianura (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alcuni Residenti del quartiere di Pianura stanno svolgendo delle opere di riqualificazione nel parco di via Vecchia Comunale. Uno spazio abbandonato a sé stesso dalle istituzioni che i cittadini non vogliono perdere. Lodevole l’iniziativa di questo gruppo di persone che sfruttando anche la pagina facebook “Sei di Pianura se…” hanno cercato di coinvolgere più persone possibile cercando di restituire uno spazio importante ai pianuresi. Il quartiere ha fronteggiato troppe volte l’emergenza rifiuti. Sembra proprio che per le istituzioni questo sia un luogo fantasma, un luogo disabitato, ma non è così. Pianura infatti conta ben 58 mila abitanti. Si tratta di uno dei quartieri più popolosi dell’intera periferia partenopea. Hanno pochi spazi e sono anche messi male. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alcunidel quartiere distanno svolgendo delle opere dinel parco di via Vecchia Comunale. Uno spazio abbandonato a sé stesso dalle istituzioni che i cittadini non vogliono perdere. Lodevole l’iniziativa di questo gruppo di persone che sfruttando anche la pagina facebook “Sei dise…” hanno cercato di coinvolgere più persone possibile cercando di restituire uno spazio importante ai pianuresi. Il quartiere ha fronteggiato troppe volte l’emergenza rifiuti. Sembra proprio che per le istituzioni questo sia un luogo fantasma, un luogo disabitato, ma non è così.infatti conta ben 58 mila abitanti. Si tratta di uno dei quartieri più popolosi dell’intera periferia partenopea. Hanno pochi spazi e sono anche messi male. ...

