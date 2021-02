Osimhen contro il fratello: “Nessuno parla per me. Amo il Napoli” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo le parole del fratello Andrew che avevano messo pressione alla società e ai compagni, perché gli stessi non giocavano per lui, ha deciso di rispondere tramite una storia Instagram. “Voglio chiarire che chiedere un’opinione a un mio parente non è la stessa cosa di chiedermela direttamente. Amo Napoli, il club, l’allenatore, la squadra. In particolare i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorOsimhen9) Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Victor, attaccante del, dopo le parole delAndrew che avevano messo pressione alla società e ai compagni, perché gli stessi non giocavano per lui, ha deciso di rispondere tramite una storia Instagram. “Voglio chiarire che chiedere un’opinione a un mio parente non è la stessa cosa di chiedermela direttamente. Amo, il club, l’allenatore, la squadra. In particolare i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla.è il mio portavoce”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor(@victor9) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...

