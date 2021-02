Napoli, notizie incoraggianti dall’infermeria su Politano e Demme (Di venerdì 19 febbraio 2021) Napoli, arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria, Politano è in condizioni non preoccupanti, Demme migliora entrambi possono farcela per L'Atalanta L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 febbraio 2021), arrivanodall'infermeria,è in condizioni non preoccupanti,migliora entrambi possono farcela per L'Atalanta L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GoalItalia : Al netto delle numerose assenze, a Granada il Napoli si è mostrato nuovamente fragile e con difetti di personalità… - Agenzia_Ansa : A Napoli una variante rara. E' la prima volta in Italia #Covid-19 - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - dippimax : Non possiamo chiudere di nuovo solo noi. È inaccettabile, così come è inaccettabile dover continuare a pagare tasse… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 De Luca: “Probabilmente torneremo in zona arancione, non esiste più con… -