Mel Gibson fa causa alla produttrice del “Miel Gibson”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Melha fattoad una madre single cilena che ha messo in vendita il "" per tirare su qualche soldo durante la quarantena. Yohanna Agurto ha usato un'immagine di Mel, tratta da Braveheart, per promuovere il suoe, il "", insieme allo slogan "solo per i cuori impavidi". Questa settimana la donna ha ricevuto una lettera in cui gli avvocati dell'attore le hanno spiegato che il suo brand violava i diritti del signor. La lettera è stata firmata da un assistente di Leigh Brecheen, un avvocato con sede in California. La signora Breechen ha riferito che la lettera aveva lo scopo di impedire l'uso dell'immagine ...