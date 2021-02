Lockdown Italia, Sileri: “Non credo serva” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Italia zona rossa e in Lockdown per coronavirus? “credo che saranno necessarie zone di chiusura con la procedura di ‘stop&go’ che ho sempre difeso. E’ chiaro che in questo momento ci sono delle aree rosse nel Paese che potrebbero essere estese con la diffusione delle varianti ma non credo che serva oggi un Lockdown perché la situazione non è drammatica ma sotto controllo. Laddove le varianti corrono e aumentano i casi e i ricoveri sono necessarie chiusure, vedi Perugia. Le varianti ci sono ma non è detto che siano peggiorative, dobbiamo continuare il monitoraggio e proseguire con le vaccinazioni”. Lo ha affermato l’ex viceministro alla Salute e senatore Pierpaolo Sileri, a margine della giornata organizzata dall’Ordine dei medici di Roma in memoria degli operatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021)zona rossa e inper coronavirus? “che saranno necessarie zone di chiusura con la procedura di ‘stop&go’ che ho sempre difeso. E’ chiaro che in questo momento ci sono delle aree rosse nel Paese che potrebbero essere estese con la diffusione delle varianti ma noncheoggi unperché la situazione non è drammatica ma sotto controllo. Laddove le varianti corrono e aumentano i casi e i ricoveri sono necessarie chiusure, vedi Perugia. Le varianti ci sono ma non è detto che siano peggiorative, dobbiamo continuare il monitoraggio e proseguire con le vaccinazioni”. Lo ha affermato l’ex viceministro alla Salute e senatore Pierpaolo, a margine della giornata organizzata dall’Ordine dei medici di Roma in memoria degli operatori ...

